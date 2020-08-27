BMW118-2020

تتمتع السيارة بسعة المحرك 1499 لتر، و 4 سليندر وتعتمد على خاصية الجر الخلفي، وسعة خزان وقود تعادل 42 لتر، وتتتميز باستهلاك الوقود الاقتصادي ، قوة المحرك 140حصان، وعزم الدوران 220 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك و 5 مقاعد، ويبلغ سعرها 590,000 ألف جنيه.

BMW118-2021

تأتي السيارة بى ام دبليو X1 2021 بسعة محرك 1998 سي سي وقوة المحرك 192 حصان وبعزم أقصاه 280 نيوتن، كما أنها تأتي بعدد 7 ناقلات في السيارة و4 سليندرات و16 صبابة، بالإضافة إلي أن سرعتها القصوي هي 225 كيلو متر في الساعة، وتأتي السياة بسعر 599 ألف جنيه وهي الفئة الأولى.

BMW 218- 2020

بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تربو , و الذي يولد قوة 140 حصان , و عزم دوران 220 نيوتن متر , و يتصل بصندوق سرعات ثنائي التعشيق من 7 سرعات , و تنقل القوة الي العجلات من خلال الجر الامامي وتأتي سعر 620 ألف جنيه.

BMW X2 2019

للنشر 2 ظهرًا .. أسعار BMW من عام 2019 إلى عام 2020

سيارات BMW تحمل في ثناياها العديد من الإمكانيات والمزايا ووسائل الأمان والرفاهية.





لذلك يقدم موفع صدى البلد الإخباري أسعار BMW من عام 2019 إلى عام 2020 وفقا لاحج مواقع السيارات الشهير.









BMW118-2020





تتمتع السيارة بسعة المحرك 1499 لتر، و 4 سليندر وتعتمد على خاصية الجر الخلفي، وسعة خزان وقود تعادل 42 لتر، وتتتميز باستهلاك الوقود الاقتصادي ، قوة المحرك 140حصان، وعزم الدوران 220 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك و 5 مقاعد، ويبلغ سعرها 590,000 ألف جنيه.

















BMW118-2021

تأتي السيارة بى ام دبليو X1 2021 بسعة محرك 1998 سي سي وقوة المحرك 192 حصان وبعزم أقصاه 280 نيوتن، كما أنها تأتي بعدد 7 ناقلات في السيارة و4 سليندرات و16 صبابة، بالإضافة إلي أن سرعتها القصوي هي 225 كيلو متر في الساعة، وتأتي السياة بسعر 599 ألف جنيه وهي الفئة الأولى.













BMW 218- 2020





بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تربو , و الذي يولد قوة 140 حصان , و عزم دوران 220 نيوتن متر , و يتصل بصندوق سرعات ثنائي التعشيق من 7 سرعات , و تنقل القوة الي العجلات من خلال الجر الامامي وتأتي سعر 620 ألف جنيه.





BMW X2 2019





توفر طراز X2 في مصر بفئتين Exclusive و M-Sport X يستخدم كلهما محرك بسعة 1.5 لتر موزعة على ثلاثة أسطوانات بنظام شحن توربيني للهواء يولد قوة 140 حصان وعزم دوران 220 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة DCT مكون من 7 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية ويمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 205 كم/ساعة وتستهلك معدل 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتأتي بسعر 650,000 جنيه.



























