هدى المفتي بطلة مسلسل "تحقيق" من 13 حلقة على watch it

إنطلق تصوير مسلسل "تحقيق" الذي اختيرت لبطولته الفنانة هدى المفتي، ويشارك فيه كل من أحمد مالك وخالد أنور وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.

يذكر أن هدى المفتي تشارك مؤخرًا في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد، كما انتهت من تصوير فيلم "ديدو" مع الأبطال كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.



