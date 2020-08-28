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برلمان

برلماني: رسوم الطلاب الراسبين في الجامعات سيتم الاستفادة منها في تطوير التعليم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:02 ص
الامتحانات
الامتحانات
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أيد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة  بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.

وقال  البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن التعليم المجاني ليس معناه أن تدعم الدولة الراسبين، فهذه أدت إلى تقاعس كثير من الطلاب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بقاء الطلاب للإعادة يضيق النطاق على زملائه المنتظمين في ذات الفرقة الدراسية.

وأشار النائب إلى أن المبالغ التي ستحصل بسبب الرسوب في الامتحانات، سوف يتم الاستفادة منها عن طريق تطوير العملية التعليمة، كما أنها ستكون جزءا من ميزانية الكلية.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى. 
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