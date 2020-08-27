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حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه في سب وقذف ريهام سعيد.. المتهمة تنهار من البكاء وتصرخ "انا مشتمتهاش".. والدفاع: سنستأنف على الحكم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:44 م
سما المصري
سما المصري
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رامى المهدي - اسلام مقلد
حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد
 دفاع ريهام سعيد: 
سنطالب بالتعويض المدني ملايين الجنيهات
سما المصري تعترف للمحكمة ببث فيديو ضد ريهام سعيد: 
"بس والله ما شهرت بيها"


قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم بحبس المتهمة سما المصري عامين في دعوى سب وقذف الاعلامية ريهام سعيد وتغريمها 200 ألف جنيه.

وبعد الحكم  دخلت الفنانة سما المصري فى نوبة بكاء وحزن شديدة عقب صدور حكم فى حقها بحبسها سنتين وصرخت  من داخل قفص الاتهام قائلة:" انا مشتمتهاش ولا عملت ليها حاجة".

وفي نفس السياق قال المحامي اشرف ناجي، دفاع سما المصري ، انه سوف يقدم استئنافا علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالحبس عامين  والغرامة 200 ألف جنيه.

وأوضح ناجي، أن الحكم الصادر من المحكمة هو حكم اول درجة ويجوز الاستئناف عليه أمام جنح مستائف اقتصادية وذلك وفق ماكفله القانون من اجراءات الطعن علي الاحكام باعتباره حق اصيل للمتهم ويعد هذا الحكم نهائي، حتي يتم تحديد جلسه لنظره امام الاستئناف .

ومن جهته قال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، إنه توقع الحُكم على سما المصري بتهمة سب وقذف موكلته، لأن الخطأ والإساءة في الفيديوهات المطروحة (المصورة) من المتهمة "فاقت كل الحدود" وكان لابد من حُكم رادع لمعاقبتها.

وأضاف "سعيد" في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الحكم عنوان للحقيقة وهي "أن هناك قضاء عادل".

وقال دفاع ريهام سعيد ان الخطوة المقبلة سنطالب مدنيًا أمام المحكمة المدنية بتعويضات بملايين الجنيهات بالاتفاق مع موكلته ضد المتهمة سما المصري.

وفي احدى الجلسات وتحديدًا يوم 22 يوليو 2020، أكدت سما المصري أمام هيئة المحكمة علي صحة الفيديو موضوع الدعوي قائلة: الفيديو ده بتاعي خاص بيه بس والله منشرتوش ، واكدت على انتقادها  لريهام سعيد كاي سيدة بسب حلقة السمنة التي تحدثت فيها الإعلامين عن السمنة عند السيدات .

وطلب المحامي اشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها .

ودفع "ناجي" بعدم ثبوت التهمة بحق موكلته سما المصري وانتفاء ركن العلانية وعدم توافر أركان جريمة السب والقذف، وخلو الأوراق من الأدلة وحسن نية المتهمة.

وقدم محامي سما المصري صورة من قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف ريهام سعيد عن العمل وكذلك قرار قناة الحياة، بالإضافة لحكم القضاء الإداري بتأييد وقفها عن العمل بسبب الفيديو.

وقدم الدفاع للمحكمة اسطوانة مدمجة تحوي أكثر من 50 فيديو لإعلاميين وآخرين يهاجمون وينتقدون ريهام سعيد بسبب حديثها عن السمنة.

وقالت سما المصري للمحكمة "انا اتكلمت على فيديو ريهام سعيد بتاع السمنة زي أي حد لكن منشرتش الفيديو على حساباتي الرسمية ومشتمتهاش فيه".

وظهرت سما في قفص المتهمين مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وفقا للاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية، قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف، ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب. 

وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وقامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وإرسالها إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب على النحو المبين بالتحقيقات.‎
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