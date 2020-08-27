محاضرة فنية لـ كارتيرون قبل لقاء المقاولون بـ الدوري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إلقاء محاضرة سريعة للاعبين بفندق المعسكر قبل لقاء المقاولون العرب.









وتأتي الجلسة في حضور الجهاز المعاون أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.









وقام كارتيرون بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بمباراة اليوم.









وطالب كارتيرون لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة المقاولون والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.







