AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:53 م
رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الح
Advertisements
محمود زيدان
افتتح المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، مقر فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وقال، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تؤدى دورًا عظيمًا فى الحفاظ على مقدرات الوطن منذ نشأتها عام 1875م، كأقدم هيئة قضائية في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الهيئة شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة، مشيرًا إلى افتتاح العديد من المقرات الجديدة لتحقيق العدالة الناجزة.

وقال سيتم افتتاح مقر الهيئة بالتجمع الخامس خلال الشهر القادم يليه افتتاح فرع 6 أكتوبر، ثم فروع مرسي مطروح وبنى سويف والسويس وطنطا والمنصورة.

وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ وعد بتخصيص قطعة أرض لبناء مقر لفرع الهيئة بعاصمة المحافظة مدينة كفر الشيخ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح المستشار السيد أبو كيلة نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع كفر الشيخ، أنه جرى تجهيز الفرع الجديد بتكلفة بلغت حوالى 3 ملايين جنيه، ويخدم مراكز الحامول وبلطيم وبيلا والرياض، مما يسهم فى سرعة إجراءات التقاضى.

حضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور
رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور
رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور
رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور
رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: قضايا الدولة لها دور تاريخي في العمل القضائي

إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز الحامول في كفر الشيخ.. صور

افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة بلبيس.. صور

رئيس هيئة قضايا الدولة في زيارة بروتوكولية لرئيس محكمة النقض

بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية وقضايا الدولة لتخصيص مقر دائم لفرع الهيئة

وزيرا العدل وشئون المجالس النيابية يهنئان رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

ترشيحاتنا

إصابة 6 لاعبين في تشيلسي بفيروس كورونا

بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور شكل نور ابنة عمرو دياب الكبرى

إسرائيل تعلن اسم الشركة التى ستقوم بأول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي

بانتظار التسوية.. موقع أمريكي: الخط الأحمر المصري يحرق أوراق اللعب التركية في ليبيا

الأهلي يدرس عودة المعارين.. تعرف عليهم

سنستدعيه مرتين.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض عدلي القيعي الخضوع للتحقيق

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

مرتضى منصور : الزمالك يدرس عدم استكمال الدوري بسبب إبراهيم نور الدين

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

نبيل الحلفاوي يرد بقوة على ميدو: بطل الدوري هو الأصدق ..ومتابعون: الزمالك عاوز يبيّض وشه

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا