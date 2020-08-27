رئيس قضايا الدولة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان فرع الهيئة بـ الحامول .. صور

افتتح المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، مقر فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.





وقال، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تؤدى دورًا عظيمًا فى الحفاظ على مقدرات الوطن منذ نشأتها عام 1875م، كأقدم هيئة قضائية في الشرق الأوسط.





وأوضح أن الهيئة شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة، مشيرًا إلى افتتاح العديد من المقرات الجديدة لتحقيق العدالة الناجزة.





وقال سيتم افتتاح مقر الهيئة بالتجمع الخامس خلال الشهر القادم يليه افتتاح فرع 6 أكتوبر، ثم فروع مرسي مطروح وبنى سويف والسويس وطنطا والمنصورة.





وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ وعد بتخصيص قطعة أرض لبناء مقر لفرع الهيئة بعاصمة المحافظة مدينة كفر الشيخ خلال الأيام القليلة القادمة.





وأوضح المستشار السيد أبو كيلة نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع كفر الشيخ، أنه جرى تجهيز الفرع الجديد بتكلفة بلغت حوالى 3 ملايين جنيه، ويخدم مراكز الحامول وبلطيم وبيلا والرياض، مما يسهم فى سرعة إجراءات التقاضى.





حضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.