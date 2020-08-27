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أخبار العالم

مسئول تركي يلتقي عضوا بحكومة السراج في إسطنبول

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
عقد رئيس مجلس الأمة الكبير في تركيا، مصطفى شنطوب، اليوم الخميس، لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وذلك ضمن محاولات نظام أردوغان للسيطرة على حكومة الوفاق الليبية. 


ولوح وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، باستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتشدين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، بدعوى ضبط الأمن.


وقالت قناة "ليبيا الحدث" إن مجموعات مسلحة موالية لحكومة فايز السراج غير الشرعية، سيطرت على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس بعد طرد المتظاهرين منه بالقوة. 


ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر ليبية قولها إن 6 جرحى على الأقل سقطوا في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس.


من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 6 محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.
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