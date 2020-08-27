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أخبار البلد

سفير إثيوبيا الجديد يقدم صورة من أوراق اعتماده إلى الخارجية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:55 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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اش ا
أعلنت سفارة اثيوبيا بالقاهرة ان السفير ماركوس تيكلي ريكى قدم اليوم الخميس صورة من أوراق إعتماده إلى السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ليبدأ مهام عمله رسميا. 

وذكرت السفارة، فى بيان اليوم، ان السفير ماركوس نقل أثناء اللقاء رسالة تحية وتقدير للشعب المصرى الشقيق .. معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الاثيوبي للحكومة والشعب المصرى الشقيق، دوام الإستقرار والإزدهار. 

وقال السفير ماركوس، وفقا للبيان، إن مهام عمله فى مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون فى المجالات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات الساعدة بين البلدين على مر التاريخ.

وأكد ان المحادثات التى تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة فى حالة جيدة.

وكان سفير مارقوس تكلى قد عمل من قبل سفيرا لإثيوبيا فى اليابان، بعد عودته من طوكيو، وشغل منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية وكذلك مديرًا لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذ مساعد للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، وفى الوقت الحالى يمثل بلده فى ليبيا مقيما فى القاهرة.
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