5 أعذار مقبولة.. تعرف على الاستثناءات من عقوبة التخلف عن انتخابات الشيوخ

أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ، إنه ليس كل من تخلف ع ن التصويت في انتخابات الشيوخ او غيرها سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.









وأضافت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن القانون نص على استثناء من لديهم أعذار مقبولة تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الشيوخ او النواب سواء كانت هذه الأعذار صحية أو متعلقة بالأمور الاجتماعية.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أبرز هذه الأعذار مثل الاصابة بفيروس كورونا او غيره من الفيروسات المعدية أو ما يتعلق بالأمر الامنى مثل حالات الثأر، أو من لديه ظروف عائلية تمنعه من النزول مثل موت أحد أفراد عائلته.





وتابعت النائبة حديثها:" أن أى متخلف عن التصويت فى الانتخابات يعتبر خائن لبلده مثلها مثل الشهادة فمن يتراخى عنها يجب أن يعاقب"، داعية جموع الشعب المصرى للنزول فى الانتخابات القادمة فهو واجب وطنى.









فيما يتعلق بآلية تنفيذ الغرامة، فإنها ستكون من خلال طريقين، الأولى إما عن طريق أمر جنائي، ويمكن استئناف المخالف على القرار، وذلك بحسب ما ذكره النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وقال النائب خالد حنفي، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.

