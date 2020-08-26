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فئة واحدة مستثناة.. الوطنية للانتخابات: قرار غرامة الـ 500 جنيه في يد النيابة العامة.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:40 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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البهي عمرو
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة سلطة مستقلة، ولا توجد أى سلطة عليها، وقرار تنفيذ غرامة على المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم قانوني، موضحًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ القانون بشأن الانتخابات.


وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطنى والمشاركة فى الانتخابات.


وأشار إلى أن الدولة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء بتوفير مطهرات و كمامات و التباعد.


وأوضح أنه يتم حصر كافة المخالفين عن التصويت وتم تحويلهم للنيابة، موضحًا ان النيابة العامة هى صاحبة القرار فى توقيع الغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه.


وأشار إلى أن المخالفة تشبه مخالفة المرور، ومن حق النيابة أن تخفض الغرامة لـ 10 جنيهات، مؤكدًا ان المواطن الذى سيثبت أنه كان يعانى من فيروس كورونا سيتم استثناؤه من دفع غرامة الـ 500  و القرار فى يد النيابة العامة.

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