نعى صديقه باكيا.. أول ظهور لـ عمرو راضي بعد وفاة مصطفى حفناوي

View this post on Instagram

بس عايزك تعرف إني بشوفك ف كل مكان .. وكل حاجه بتفكرني بيك .. وشك مبيفارقنيش مكانك جمبي ف العربيه .. كرسيك قدامي ف القهوه .. .. الاكل اللي بنروحله .. الرغي قبل م بننام .. كل الصور .. كل الاماكن ..كل البيوت .. كل الهزار ..كل التفكير ف الماضي والمستقبل ..صحابنا ..كل حاجه بتفكرني بيك .. حقيقة ان جسمك فارقني الهروب منها صعب .. بس المستحيل الوحيد ان روحك تفارقني لحظه ..اتعودت عليك وعلى يومي معاك ف سبنا أهالينا وعشنا مع بعض .. رجعتني بيتي لوحدي زي العيل الصغير اللي تاه من أمه ف سوق كبير مليان ناس .. فاكر كلامنا وفاكر أحلامنا وأوعدك هحققلك كل اللي كان نفسك فيه! و هشيل صورتك ف كل خطوه زي م شيلتك على كتفي...وحشتني يا عشرتي وونسي.