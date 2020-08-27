نعى صديقه باكيا.. أول ظهور لـ عمرو راضي بعد وفاة مصطفى حفناوي

نشر اليوتيوبر الشهير عمرو راضي قبل ساعات مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في أعقاب انتشار صورة له بشكل واسع في الآونة الأخيرة ظهر فيها وهو يحمل أشعة ويسير متكئًا على عكاز.









وتظهر في خلفية الفيديو لقطة تجمعه بصديقه الراحل اليوتيوبر مصطفى حفناوي ؛ وأشار في بداية الفيديو إلى أن الهدف من ظهوره هو طمأنة متابعيه على حالته الصحية، لكن سرعان ما تملكت منه الدموع وبدأ يتحدث عن صديقه الراحل.









وعلق راضي على الفيديو ناعيًا صديقه بكلمات مؤثرة قائلًا: "مفيش حاجة ممكن توجع قلبي وتاخد روحي.. زي حزني عليك مع السلامة يا حبيبي".

















وتابع: "بس عايزك تعرف إني بشوفك في كل مكان.. وكل حاجة بتفكرني بيك.. وشك مبيفارقنيش.. مكانك جمبي ف العربية.. كرسيك قدامي ف القهوة.. الاكل اللي بنروحله.. الرغي قبل م بننام.. كل الصور .. كل الاماكن.. كل البيوت.. كل الهزار.. كل التفكير ف الماضي والمستقبل.. صحابنا.. كل حاجه بتفكرني بيك".









وتابع: "حقيقة ان جسمك فارقني الهروب منها صعب.. بس المستحيل الوحيد ان روحك تفارقني لحظة.. اتعودت عليك وعلى يومي معاك ف سبنا أهالينا وعشنا مع بعض.. رجعتني بيتي لوحدي زي العيل الصغير اللي تاه من أمه ف سوق كبير مليان ناس.. فاكر كلامنا وفاكر أحلامنا وأوعدك هحققلك كل اللي كان نفسك فيه! و هشيل صورتك ف كل خطوه زي م شيلتك على كتفي...وحشتني يا عشرتي وونسي".









وقال راضي في بداية حديثه في الفيديو: "أنا طالع أطمن الناس عليا.. أنا الحمد لله كويس وشكر الله سعيكم.. وماتشوفوش وحش في عزيز ولا غالي.. هو الموضوع صعب بس شوية عليا.. وأنا ماكنتش عايز أظهر بالشكل ده بس الناس بتضغط عليا في كل حتة وتليفونات ورسائل كتيرة"؛ و استطرد باكيًا: "الموضوع مش سهل أنا باخد مساحتى مش اكتر.. بس أنا كويس.. وربنا يرحمه (مصطفى حفناوي)".

















وأوضح ردًا على الأخبار المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مرضه وتدهور حالته الصحية بعد وفاة صديقه: "أنا تعبان شوية بس حالتي مش خطر.. أنا بس ضهري وجعني وجالي ديسك وعشان كده كنت ماسك العكاز".









وتوجه بالشكر لكل من يسأل عنه في ظل أزمته، كما حث متابعيه على الدعاء لـ حفناوي وقراءة الفاتحة له.







