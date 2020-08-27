اشتباكات مسلحة في خلدة بلبنان.. والجيش يتدخل.. فيديو

شهدت منطقة خلدة الواقعة بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، توترًا كبيرًا إثر نشوب اشتباكات بين مسلحي حزب الله وتيار المستقبل.









وقالت مصادر إن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين.









ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني انتهاء الاشتباكات في خلدة ببيروت، موضحا أن وحداته لا تزال تعمل على تطويق وحصر المكان منعا لانفلات الوضع.









وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" إنه تم ‏تطويق الإشكال وتسيير دوريات في منطقة خلدة، بالإضافة إلى توقيف 4 أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية وتجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.











