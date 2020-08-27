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أخبار العالم

سفير إثيوبي يحرض الدول الأفريقية ضد مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أطلق السفير الإثيوبي لدى أوغندا، الميتسيحاي ميسيريت، تصريحات تحريضية للدول الأفريقية ضد مصر.

وقال السفير في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن المرحلة الأولى من ملء سد النهضة غيرت بوضوح موقف دول المصب منذ قرن من الزمان، وخاصة مصر، بالنسبة لنهر النيل.

وأضاف السفير أن بناء السد يمثل تحولا ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضا للمنطقة والقارة ككل.

وتابع أن سد النهضة يمثل شهادة عملية لدول أفريقية أخرى على أنها تستطيع تحقيق التنمية من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية.

 وأشار السفير إلى أنه على الرغم من المساهمة بنسبة 86 في المائة من المياه، إلا أن إثيوبيا لم تكن قادرة على الاستفادة من نهر النيل، مؤكدا أن استكمال سد النهضة سيكون له تأثير تحولي. بحسب الوكالة الإثيوبية.

 واعتبر السفير الإثيوبي أن سد النهضة أمر لا رجوع فيه وهو يمكنه تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن، وكذلك ما وصفه  بالروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب. 

وأشار إلى أن بلاده في الوقت الحاضر، لديها منظور آخر حول الاستخدام العادل للمياه، لافتا إلى أن دول حوض النيل الأخرى انضمت لإثيوبيا.

  ووصف السفير الإثيوبي لدى أوغندا ملء سد النهضة بأنه "إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل.

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