سعر الذهب اليوم الجمعة 28-8-2020

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الجمعة 28 أغسطس 2020، بقيمة 7 جنيهات في سوق الصاغة، إذ تراجع الذهب من 853 إلى 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية تراجع أوقية الذهب من 1942 إلى 1922 دولارا.





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ويقدم "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم وهى كالتالى:





عيار ١٨ : 725.15 جنيه





عيار ٢١ : 846 جنيها





عيار ٢٤ : 966.85 جنيه





الجنيه الذهب : 6768 جنيها





السعر العالمي : 1922 دولارا









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



