تراشق بالألفاظ على الهواء ما بين حلمي بكر ومطرب شعبي .. شاهد





وتابع



ودخل الملحن الكبير في جدال مع أحد مطربي المهرجانات المتواجد في برنامج "هندية والنجوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلا: "أنا مسمعش واحد قليل الأدب..بتجيبوهم منين دول".وتابع حلمي بكر ردا على تطاول المطرب الشعبي قائلا: " اتكلم بـ أدب يلا".

حيث دخل الملحن في جدال مع المطرب بسبب اعتراضه على كلمات المهرجانات والفن الشعبي، متهمًا مطربي المهرجان بإفساد الزوق العام للناس.





