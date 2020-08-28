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توك شو

تراشق بالألفاظ على الهواء ما بين حلمي بكر ومطرب شعبي .. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:53 ص
الملحن الكبير حلمي
الملحن الكبير حلمي أبو بكر
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اسراء صبري
هاجم الملحن الكبير حلمي بكر، مطربي المهرجانات قائلا: "لغة المهرجانات هي أن أي حاجة تقابلني في السكة أرقصها".

ودخل الملحن الكبير في جدال مع أحد مطربي المهرجانات المتواجد في برنامج "هندية والنجوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلا: "أنا مسمعش واحد قليل الأدب..بتجيبوهم منين دول".

وتابع حلمي بكر ردا على تطاول المطرب الشعبي قائلا: " اتكلم بـ أدب يلا".

حيث دخل الملحن  في جدال مع المطرب بسبب اعتراضه على كلمات المهرجانات والفن الشعبي، متهمًا مطربي المهرجان بإفساد الزوق العام للناس.


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