درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-8-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28- 8- 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ونسبة الرطوية تصل لـ 77.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33
الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31
بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32
مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31
دمياط الصغرى 24 والعظمى 31
الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34
الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36
السويس الصغرى 24 والعظمى 36