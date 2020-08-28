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ثقافة

نهاية مهرجان الصيف.. مصطفى قمر يحيي حفل الختام بمكتبة الإسكندرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تُختَتم غدا السبت فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي قدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

ويشهد الختام تقديم حفلا غنائيا للنجم مصطفى قمر وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح المكشوف بالمكتبة.

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جدير بالذكر ان الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على  المسرح المكشوف هذا العام.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في اطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.
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