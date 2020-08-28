بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين المكي والنبوي

نشرت رئاسة الحرمين الشريفين، بثا مباشرا لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي.





و حددت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، خطيبي الجمعة، بالحرم المكي والمدني، ليوم الجمعة 9 محرم 1442 هـ - 28 أغسطس 2020م.





وحددت رئاسة الحرمين الشريفين، الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، خطيبا للمسجد الحرام، والشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي، خطيبا للمسجد النبوي.





يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، باشرت أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان.





ووفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة لتركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ.





وتم رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.



