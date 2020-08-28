كيف تتصرف عند تلف الفيوز الكهربي في السيارة

يعتبر الصمام الكهربي أو مايعرف بالفيوزات من أهم الأجزاء التي تحمي الكهرباء في السيارة ، ومن الاجزاء التي تعطلها وتوقفها عن العمل تماما في حالة تعرضها للتلف.





وفي هذا التقرير نستعرض الطريقة ، والتصرف الصحيح عند تلف الفيوزات في السيارة خلال القيادة .

1-يجب التعرف على نوع الفيوز التالف ثم يتم معرفة نوع القدرة الامبيرية ، ثم ابحث عن فيوز أخر له نفس القدرة الامبيرية





2- أما في حالة تكرار هذا الموضوع اكثر من مرة بعد فترة من قيادة السيارة ، ففي هذه الحالة يجب التوجه إلى التوكيل الخاص بالسيارة أو أقرب مركز معتمد لصيانة السيارات .





3-حاول إدارة مفتاح الكونتكت الخاص بتشغيل السيارة إلى وضع الاغلاق ، ثم إغلاق جميع مصابيح السيارة الأمامية ، والخلفية .





4-قم بفتح الغطاء الخاص بالفيوزات الموجودة في السيارة ، كما من الممكن معرفة ذلك بمجرد النظر ، وذلك من خلال الطرف العلوي في السلك .







