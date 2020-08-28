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سيارات

كيف تتصرف عند تلف الفيوز الكهربي في السيارة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:02 ص
فيوزات
فيوزات
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أماني نوار
يعتبر الصمام الكهربي أو مايعرف بالفيوزات من أهم الأجزاء التي تحمي الكهرباء في السيارة ، ومن الاجزاء التي تعطلها وتوقفها عن العمل تماما في حالة تعرضها للتلف.

وفي هذا التقرير نستعرض الطريقة ، والتصرف الصحيح عند تلف الفيوزات في السيارة  خلال القيادة .
1-يجب التعرف على نوع الفيوز التالف ثم يتم معرفة  نوع القدرة الامبيرية ، ثم ابحث عن فيوز أخر له نفس القدرة الامبيرية 

2- أما في حالة تكرار هذا الموضوع اكثر من مرة بعد فترة من قيادة السيارة ، ففي  هذه الحالة يجب التوجه إلى التوكيل الخاص بالسيارة أو أقرب مركز معتمد لصيانة السيارات .

3-حاول إدارة مفتاح الكونتكت الخاص بتشغيل السيارة إلى وضع الاغلاق ، ثم إغلاق جميع مصابيح السيارة الأمامية ، والخلفية .

4-قم بفتح الغطاء الخاص بالفيوزات الموجودة في السيارة ، كما من الممكن معرفة ذلك بمجرد النظر  ، وذلك من خلال الطرف العلوي في السلك .


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