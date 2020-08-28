زراعة الفيوم تطالب المزارعين بالتوسع فى زراعة السمسم





صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأنه بالتعاون مع معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،بعمل خطة للتوسع فى زراعات محصول السمسم وزيادة المساحات من المحصول في المحافظة.





وذلك من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى إعداد برامج واصناف جديدة لزيادة المساحات من المحصول لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت.





بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية



