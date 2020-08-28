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محافظات

زراعة الفيوم تطالب المزارعين بالتوسع فى زراعة السمسم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرح  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم  بأنه بالتعاون مع معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة،بعمل خطة للتوسع فى زراعات محصول السمسم وزيادة المساحات من المحصول في المحافظة.

 وذلك من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى إعداد برامج واصناف جديدة لزيادة المساحات من المحصول لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت.


بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية

و قام قسم المحاصيل الزيتيه بمديرية الزراعة بالفيوم بالاشتراك مع معهد البحوث للمحاصيل الزيتيه الدكتور الحسيني محمد موسي باحث بقسم المحاصيل الزيتيه والدكتوره فاديه حسين باحثه بقسم البحوث للمحاصيل الزيتيه والدكتوره هبه ممدوح مندوب القسم بالمحاصيل الزيتيه والمهندس ابراهيم احمد عباس مدير المحاصيل الزيتيه والمهندس احمد محمد عبدالغني اخصائي المحافظه للمحاصيل الزيتيه والمهندس علي معوض قسم المحاصيل الزيتيهبتنظيم  يوم حقل سمسم بمركز الفيوم بناحيه العزب بحقل  المزارع سيد عباس
زراعة الفيوم تطالب المزارعين بالتوسع فى زراعة السمسم
زراعة الفيوم تطالب المزارعين بالتوسع فى زراعة السمسم
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