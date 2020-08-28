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رياضة

بسبب مسابقة الدوري.. الهلال السعودي يؤجل ملف تجديد عقدي الفرج والشهراني

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:26 ص
سلمان الفرج
سلمان الفرج
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محمد السعيد
قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل ملف تجديد عقدي ثنائي الفريق سلمان الفرج وياسر الشهراني، حتى نهاية مسابقة الدوري.

وينتهي عقد الفرج والشهراني بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق لهما التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل،دون الرجوع لإدارة ناديهم.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال أبدت للثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني رغبتها في تجديد عقديهما، لكنها تفضل حسم مسابقة الدوري أولا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري اللسعودي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الهلال إلى 3 نقاط من أصل 9 نقاط لحسم لقب الدوري السعودي رسميا.
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