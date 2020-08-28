في ذكرى طلاق الأميرة ديانا.. شاهد فستان الانتقام الذي ارتدته عقب انفصالها

يصادف اليوم 28 أغسطس ذكري طلاق الأميرة ديانا من الأمير تشارلز وذلك بعد استغراق بضع سنوات قبل حصولها على الطلاق، حيث أعلن تشارلز عن خيانته للأميرة ديانا مع كاميلا باركر في 29 يونيو 1994.





وقد صادف في اليوم التالي من إعلان الأمير تشارلز عن خيانة الأميرة ديانا الحفل الصيفي Serpentine Gallery، وعلى الرغم من ذلك حضرت ديانا هذه المناسبة و خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها.





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وفي أول ظهور علني لها بعد خيانة زوجها الأمير تشارلز ارتدت الأميرة ديانا فستان أسود ضيق منسدل عند الكتفين من توقيع المصممة اليونانية كريستينا ستامبوليان، واتسم التصميم بالأكمام المكشوفة وفتحة عند الجانب وجاء مزمومًا في قسمه السفلي وغير متساوي الطول عند الطرف، مع قطار جانبي قصير، وقد كشف عن قوام ديانا المثالي، وصنف هذا الفستان على أنه أكثر إطلالاتها جرأة.





وقد أشتهر هذا الفستان بما يعرف باسم إطلالة "فستان الانتقام" على طريقة الأميرة ديانا بعد اكتشافها خيانة الأمير تشارلز لها وإعلان نيتها في الطلاق.



