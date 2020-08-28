بقيمة استثمارات 650 مليون جنيه.. افتتاح فرع هايبر وان الجديد بمدينة سفنكس بعد غد

تفتتح مجموعة هايبر وان، فرعها الجديد بمدينة سفنكس فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعد غدٍ الأحد، حيث يقام الفرع الجديد على مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 650 مليون جنيه.





قال المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، إن المساحة البيعية بالفرع الجديد "هايبر وان" تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.





و أشار "الهواري"، إلى أن الفرع الجديد يوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كاشفًا أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم إفتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.





وكشف أن فرع سفنكس تم تصميمة بخبرة ايطالية وتحت اشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والارضيات ،مؤكدا ان المعدات والأجهزة داخل هايبر وان تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية، حيث تم التنفيذ تحت إشراف نخبة من أكبر الاستشاريين فى مصر وهم الدكتور مؤمن عفيفي والدكتور محمد الزناتي والدكتور ماجد نجم والدكتور يحيي بهنس والمهندس محمود المشنب والدكتور أحمد الجوهري.



