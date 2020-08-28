بقيمة استثمارات 650 مليون جنيه.. افتتاح فرع هايبر وان الجديد بمدينة سفنكس بعد غد

تفتتح مجموعة هايبر وان، فرعها الجديد بمدينة سفنكس فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعد غدٍ الأحد، حيث يقام الفرع الجديد على مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 650 مليون جنيه.
قال المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، إن المساحة البيعية بالفرع الجديد "هايبر وان" تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.
وأشار "الهواري"، إلى أن الفرع الجديد يوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كاشفًا أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم إفتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.
وكشف أن فرع سفنكس تم تصميمة بخبرة ايطالية وتحت اشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والارضيات ،مؤكدا ان المعدات والأجهزة داخل هايبر وان تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية، حيث تم التنفيذ تحت إشراف نخبة من أكبر الاستشاريين فى مصر وهم الدكتور مؤمن عفيفي والدكتور محمد الزناتي والدكتور ماجد نجم والدكتور يحيي بهنس والمهندس محمود المشنب والدكتور أحمد الجوهري.
وأوضح "الهواري"، أن فكرة "هايبر وان" تعتمد فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المرورى داخل المدن، هذا بجانب تقديم خدمة ومتعة التسوق لجميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات والتجميل والحلويات والمخبوزات الطازجة واللحوم انتاج مزارعنا والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات المصنعة بأجود الخامات لحساب "هايبر وان"، والهدف من ذلك هو توفير جميع إحتياجات العميل المتنوعة في مكان واحد بأعلى مستوي من الجودة وبأفضل الأسعار وكذلك قضاء وقت ممتع مع الأسرة داخل الفوود كورت والمطاعم وتوفير خدمات البنوك والاتصالات لجميع الشركات وخدمات اخري كثيرة.