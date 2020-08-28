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رياضة

ضربة قوية لفريق أرسنال .. غياب أربعة لاعبين عن مواجهة ليفربول في كأس الدرع

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:12 م
ارسنال
ارسنال
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عبدالله هشام
أعلن مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال غياب أربعة لاعبين عن مواجهة ليفربول على ملعب ويمبلي والتى ستقام غدا السبت في نهائي كأس الدرع الخيرية. 

وحسب مانشرته صحيفة الديلي ميل الانجليزية فإن الغائبين عن مواجهة ليفربول هم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، ،وجابرييل ماجالهايس والذى يضطر لعزل نفسه بعد التوقيع مع الفريق قادما من ليل، بالإضافة إلى لاعبين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهما. 

وقال ارتيتا في تصريحات صحفية : المباراة في غاية الصعوبة وتوقيتها بعد فترة التوقف صعب لأننا قمنا بحصتين تدريبيتين فقط وليست لحظة مناسبة للتحضير للمباراة كبيرة أمام ليفربول . 

وأكمل اللاعبون متحمسون لخوض مباراة النهائي وهو مايزيد من فرص التتويج باللقب وسنحاول بكل جهدا الحصول عليها. 

واختتمت ارتيتا حديثة عن سوق الانتقالات الصيفية قائلا : كل شيء يسير ببطئ في الوقت الحالي وعدد  قليل للغاية من الأندية التى تتحدث ولكن علينا الانتظار وسنرى ماذا سيحدث الفترة المقبلة .
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