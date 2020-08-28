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تعليم

عميد اقتصاد وعلوم سياسية: التهاون في الإجراءات الاحترازية أدى لارتفاع إصابات كورونا من جديد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:33 م
عميد سياسة واقتصاد
عميد سياسة واقتصاد
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قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأستاذ الإحصاء، إن أعداد إصابات فيروس كورونا بدأت في التزايد بعد تراجع استمر لـ 8 أسابيع مُتتالية منذ منتصف يونيو الماضي.

ولفت السعيد إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أوضحت زيادة متوسط أعداد الإصابات اليومي من 131 إصابة في المتوسط في الأسبوع الماضي  لـ 148 إصابة يوميا في الأسبوع الحالي، وهي زيادة بنسبة تصل 13%، وفي الوقت ذاته، شهدت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا زيادة من 15 حالة وفاة الاسبوع الماضي لـ 19 حالة وفاة يوميًا خلال الاسبوع الحالي بنسبة 23%.

وأضاف السعيد في بيان، أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل كثير من الفئات هو السبب الرئيسي والمباشر في زيادة الإصابات، خاصة وأن بعض الناس تخيلت زوال الخطر مع تراجع الأرقام وانخفاض مؤشر رصد أعداد الإصابات اليومي.

وطالب أستاذ الإحصاء، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وزارة الصحة والهيئات المعنية والمؤسسات الإعلامية المختلفة، باستمرار تنظيم وتنفيذ الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطر الإصابة بفيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعية والإجراءات الاحترازية، تفاديًا لخطر الإصابة بالفيروس الذي أصاب حوالي 24 مليون إنسان في 215 دولة ومقاطعة حول العالم تحتل فيهم مصر المركز الـ 31 بأعداد إصابات اقتربت من 100 ألف إصابة.
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