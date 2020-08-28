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انفجار عنيف.. تفاصيل حادث الحسكة بعد سقوط قتلى وجرحى بسوريا.. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:59 م
انفجار
انفجار
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، تفاصيل وقوع قتلى وجرحى في انفجار دراجة نارية في بلدة رأس العين في الحسكة.

وقتل شخصان على الأقل وجرح نحو ستة آخرين في بلدة رأس العين في ريف الحسكة جراء انفجار دراجة نارية مفخخة.

وذكرت وسائل إعلام أن انفجارا عنيفا هز المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، نجم عن دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

وتشهد المدينة إضافة إلى ما تعرف بمنطقة "نبع السلام" في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا، انفجارات متتالية بالمفخخات، وفي 23 من يوليو الماضي قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب دوار الجوزة ومبنى المجلس المدني في مدينة رأس العين.

وكانت مدينة تل أبيض شهدت في السابع من الشهر ذاته انفجارا عند ساحة الفرن قرب مبنى الأمن الجنائي (مقر الفصائل الموالية لتركيا) أدى إلى مقتل 6 أشخاص, وجرح 15 شخص آخرين.

وفي 22 من الشهر الجاري هز انفجار دراجة نارية مفخخة بلدة "سلوك" الخاضعة أيضا لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا،  لها في القطاع الشمالي لمحافظة الرقة.
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