عمرو زكي: زملكاوي وهفضل أقولها بأعلى صوت

نشر عمرو زكي لاعب الزمالك السابق صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر عمرو زكي بقميص نادي الزمالك وعلق قائلًا "زملكاوي وهفضل أقولها بأعلى صوت 📣🇦🇹🥰❤️".
يذكر أن عمرو زكى تألق مع فريق ويجان فى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف الإنجليزية بعد أن سجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة إلى ناديه، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.
يذكر أن فريق الزمالك تلقى هزيمة أمس من نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الممتاز.