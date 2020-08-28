محافظ الإسكندرية يشيد بالتزام أبناء المحافظة بالضوابط الاحترازية خلال صلاة الجمعة اليوم

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتزام أبناء المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية اليوم، خلال صلاة الجمعة اليوم، والتي أداها بمسجد سيدي المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية ، بحضور الشيخ محمد خشبة مدير المديرية، والذي أكد على التزام جميع مساجد المحافظة بالضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية، و لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة؛ مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اليوم، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.





ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما توجه بالشكر لجميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.





وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية .





وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .





وأكمل داعيا: " نسأل الله- العلي القدير- أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى ، والحمد لله أولًا وآخرا".