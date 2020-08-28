AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عودة الجمعة عيد في أسوان.. الأهالي يوزعون الحلوى أمام المساجد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:12 م
عودة الجمعة عيد في
عودة الجمعة عيد في أسوان
Advertisements
محمود ضاحي
استقبل أهالي محافظة أسوان عودة صلاة الجمعة بالاحتفالات كـ"يوم العيد" حيث قام الأهالي بتوزيع الحلوى أمام المساجد.
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.

ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما توجه بالشكر لجميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات  الاحترازية .

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .

وختم داعيا" نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى ، والحمد لله أولًا وآخرا ".
عودة الجمعة عيد في أسوان.. الأهالي يوزعون الحلوى أمام المساجد
عودة الجمعة عيد في أسوان.. الأهالي يوزعون الحلوى أمام المساجد
عودة الجمعة عيد في أسوان.. الأهالي يوزعون الحلوى أمام المساجد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القرار المناسب .. الأوقاف تكشف عودة صلاة الجمعة

عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. وكيل النواب يكشف توصية "دينية البرلمان" لوزارة الأوقاف

فيديو جراف.. شروط عودة صلاة الجمعة في المساجد

القطاع الديني بالأوقاف: المساجد شهدت تعقيم مستمر منذ قرار إعادة خطبة الجمعة.. فيديو

لا مخالفات تذكر في المساجد.. الأوقاف توجه الشكر للشعب المصري

وزير الأوقاف: تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة

ترشيحاتنا

بعد رحيل ميسي ومن قبله رونالدو .. 3 مرشحين لاحتلال نجومية الليجا

راكب رفض جلوسها بجواره.. إسرائيلية تستعد لمقاضاة شركة طيران

أمين الفتوى يوضح أفضل عمل ينفع المتوفى في قبره

وكيل فرجانى ساسى يصدم جماهير الأهلى مجددا بهذا التصريح

الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المصري بالدوري

أخيرًا.. صالح جمعة يعود لـ قائمة الأهلي أمام المصري في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت مشجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جذابة

ماذا يحدث للجسم عند تناول جرعة زائدة من فيتامين د؟

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور أثارت الجدل لـ دانا جبر