AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي الصافي: التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف.. ونسعى لتحقيق الثنائية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:04 م
حمدي الصافي
حمدي الصافي
Advertisements
محمد سمير
أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي، عن سعادته بالتتويج رسميا ببطولة الدوري بعد الفوز على أصحاب الجياد اليوم، الجمعة، بثلاثة أشواط نظيفة قبل نهاية البطولة بمباراتين.

وأضاف: «التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه جاء بعد توقف النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب جائحة كورونا».

وأوضح: «قبل التوقف؛ كان الفريق يسير بشكل جيد في البطولة، وعقب استئناف النشاط الرياضي حققنا الفوز في المباريات المتبقية من البطولة».

وقال الصافي إن الجميع في الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم، بعدما تعاهدنا على تحقيق البطولات التي نُشارك فيها بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق.

وشدد الصافي على أن الأهلي يستهدف استكمال الموسم بتحقيق بطولة كأس مصر، من أجل تحقيق الثنائية هذا الموسم بعد إلغاء بطولة إفريقيا.

وفاز الأهلي على أصحاب الجياد خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، وكانت نتيجة الأشواط 25-15، و25-17، و25-14.

ويتبقى للأهلي مباراتان فى الدوري أمام هليوبوليس والزمالك، على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية.

يذكر أن الأهلي تصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 20مباراة، محققًا العلامة الكاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: من حق الأهلي التتويج بالدوري.. وسيخسر 112 مليون جنيه في حالة إلغائه.. فيديو

رنا الجوهري: سيدات الطائرة بالأهلي جاهز لحسم الدوري والمنافسة على اللقب الإفريقي

ترشيحاتنا

ضمن صفقة تبادلية.. رياض محرز يتجاهل انتقاله لبرشلونة بصورة على البحر

وكيل فرجانى ساسى يصدم جماهير الأهلى مجددا بهذا التصريح

ننشر قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان غدا

عضو الجبلاية: مباراة الأهلي والمصري في موعدها .. واللجنة الطبية لم تبلغنا بوجود 17 إصابة كورونا

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

ضرب وإهانة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

كرمته شرطة بريطانيا.. طفل ينقذ أمه بسيارة إسعاف "لعبة"..صور