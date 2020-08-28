حمدي الصافي: التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف.. ونسعى لتحقيق الثنائية

أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي، عن سعادته بالتتويج رسميا ببطولة الدوري بعد الفوز على أصحاب الجياد اليوم، الجمعة، بثلاثة أشواط نظيفة قبل نهاية البطولة بمباراتين.





وأضاف: «التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه جاء بعد توقف النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب جائحة كورونا».





وأوضح: «قبل التوقف؛ كان الفريق يسير بشكل جيد في البطولة، وعقب استئناف النشاط الرياضي حققنا الفوز في المباريات المتبقية من البطولة».





وقال الصافي إن الجميع في الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم، بعدما تعاهدنا على تحقيق البطولات التي نُشارك فيها بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق.





وشدد الصافي على أن الأهلي يستهدف استكمال الموسم بتحقيق بطولة كأس مصر، من أجل تحقيق الثنائية هذا الموسم بعد إلغاء بطولة إفريقيا.





وفاز الأهلي على أصحاب الجياد خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، وكانت نتيجة الأشواط 25-15، و25-17، و25-14.





ويتبقى للأهلي مباراتان فى الدوري أمام هليوبوليس والزمالك، على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية.



