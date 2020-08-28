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أخبار البلد

للمصريين بالخارج.. كيف تستخرج صحيفة الحالة الجنائية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:05 م
الصحيفة الجنائية
الصحيفة الجنائية
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سعيد العربي
إذا كنت أحد المصريين المقيمين بالخارج وترغب في استخراج صحيفة حالة جنائية -فيش و تشبيه– فيمكنك التقدم بطلب للبعثات القنصلية 
وبدورها ترسلها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإصدارها.


وتمتد الفترة ما بين التقدم بطلب استخراج هذا المستند وتسليمه إلى شهر تقريبا كما يستلزم لإتمامه اتخاذ الخطوات التالية:


إجراءات استخراج صحيفة الحالة الجنائية

1- إحضار جواز السفر وبطاقة الرقم القومي في حالة توافرها .

2- صورة شخصية لطالب الصحيفة .

3- الرسم المحصل دينار ونصف .

4- ملء نموذج صحيفة الحالة الجنائية المتوفر بالقنصلية.

5- أخذ البصمات لصاحب الشأن بمعرفة الموظف المختص بشباك رقم (3).

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