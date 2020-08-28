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مرأة

احذر.. علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:52 م
علامة غير متوقعة
علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية
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حياة عبد العزيز
اكتشاف علامات مرضية في الجسم، تحتاج إلى تدقيق جيد من الشخص ومن حوله، ولاسيما علامات الإصابة بـ نوبة القلب.

وبحسب موقع "express": قد تكون رؤية علامة على كاحليك عند خلع الشراب علامة تحذير رئيسية لـ نوبة القلب.

النوبات القلبية هي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية فورية من الطبيب، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة، أو احتشاء عضلة القلب، إذا لاحظت فجأة هذه العلامة غير العادية عند خلع جواربك، فقد يشير ذلك إلى الحالة الخطيرة.

تحتوي معظم الجوارب على مرونة كما أن عند خلعها تترك أثرا على القدم، وقد تكون تلك العلامة أكثر وضوحًا إذا كانت الأنسجة الرخوة في أرجل الشخص منتفخة بالسوائل.

يُعرف هذا باسم الوذمة المحيطية ويمكن أن يشير إلى أنك قد تكون في خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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ما هي الوذمة المحيطية؟
أوضح موقع WebMed أن الوذمة تحدث عندما تتسرب الأوعية الدموية الصغيرة إلى الأنسجة المجاورة، وهذا السائل الزائد يتراكم مما يجعل الأنسجة تنتفخ.

كما يمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم تقريبًا، وعادةً ما تصيب الوذمة المحيطية الساقين والقدمين والكاحلين ، ولكنها قد تحدث أيضًا في الذراعين.

ويمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل في الدورة الدموية أو العقد الليمفاوية أو الكلى.

وأشار التقرير إلى أنه عندما يكون القلب ضعيفًا أو تالفًا، لا يمكنه ضخ الدم بكفاءة، ثم يعود الدم والسوائل إلى الساقين وأحيانًا إلى الرئتين.

غالبًا ما تحدث الوذمة المحيطية عندما يتم سحب السوائل الزائدة في جسمك إلى ساقيك عن طريق الجاذبية، عادة ما تكون الوذمة خفيفة ومؤقتة وغير ضارة.
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احذر.. علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية

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