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رياضة

سيدات طائرة الأهلي .. ربع قرن من الهيمنة والبطولات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني، في حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة رسميا اليوم، الجمعة، قبل نهاية المسابقة بجولتين دون تلقي أي خسارة.

وبذلك ينجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي في حصد لقب الدوري للمرة الـ36 في تاريخه، مُعززًا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وفاز الأهلي على أصحاب الجياد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، وكانت نتيجة الأشواط 25-15، و25-17، و25-14، ليحافظ على صدارته للمسابقة برصيد 60 نقطة من 20 مباراة، مُحققًا العلامة الكاملة.

ويتبقى للأهلي مباراتان فى الدوري أمام هليوبوليس والزمالك، على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية.

سيطرة سيدات طائرة الأهلي على لقب بطولة الدوري يأتي للموسم الـ25 على التوالي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الألعاب الجماعية يحدث لما يزيد على ربع قرن من الزمان.

وأضافت «كتيبة» سيدات الكرة الطائرة سطرًا جديدًا في كتاب المجد، بعدما واصل الفريق هيمنته على كافة الألقاب والبطولات، ليست المحلية فحسب، فهن أيضًا بطلات إفريقيا وصاحبات إنجازات رائعة على الصعيد القاري.

فريق سيدات «طائرة» الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية، بعدما نجح في تحقيق لقب البطولة العام الماضي، مُحققًا اللقب العاشر في تاريخ مشاركاته كأكثر الأندية تحقيقًا للقب وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

«سيدات الذهب» لقب استحقته سيدات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي عن جدارة، بعدما واصل الفريق تربعه على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا بلا منازع.
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