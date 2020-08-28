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رياضة

المصري: سيد عبد الحفيظ أبلغنا برفض فايلر تأجيل مباراة غدٍ .. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:28 م
فريق المصري
فريق المصري
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حسن العمدة
قال طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عرض على فايلر تأجيل المباراة المقرر إقامتها غدا.

وأكد طارق العشري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فايلر رفض نهائيًا تأجيل مباراة الأهلي والمصري 24 ساعة، وهذا قراره وأحترمه".

وأضاف: "أحمد عادل ميسي قمت باستبعاده؛ بعد تعرضه للإغماء في المباراة الأخيرة، وذلك بسبب توابع الإصابة بفيروس كورونا".

وكانت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قد لجأت، بدءًا من الجولة الـ23، إلى الاعتماد على تحليل الدم بدلًا من المسحات التي تم العمل بها في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري مساء غد السبت، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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