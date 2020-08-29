اعتذر.. أول تعليق من مدحت العدل بعد واقعة التنمر على سعد الصغير

قدم الدكتور مدحت العدل المؤلف والطبيب ، إعتذارا شديدا للفنان سعد الصغير بعد ذكره فى تغريدته على حسابه بتويتر الذى إتهم بها جماهير نادى الأهلى مدحت العدل بالتنمر الواضح. المصري





وقال العدل، إن تغريدتى جاءت عقب قيام أحد بقناة الأهلى بذكر جمهور الزمالك داعيه بفاوست وهو الرجل الذى باع نفسه للشيطان حسبما ذكر بإسطورة جوتة، فرد أحد آخر من الاهلاوية "هما دول هيعرفوا يعنى ايه فاوست".





وأضاف العدل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "ten"، أن هذا يعتبر تنمر واضح على جمهور الزمالك.

وعلق العدل فى تغريدة له على حساب تويتر الخاص به، "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم " .





وأكد مدحت العدل انه لم يعلق لمدة ثلاث شهور على الاحداث الكروية للبعد عن مجال كرة القدم خلال تغريدته التى اعلنها مسبقًا .