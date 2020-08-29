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الورقة الأخيرة.. شاهد سر سيطرة محمود عزت على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:53 ص
محمود عزت
محمود عزت
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شيرين عادل
قال ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن عملية ضبط الإخوانى الهارب محمود عزت ضربة قاسمة للتنظيم الإرهابى. 

وأضاف الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن القبض على الإخوانى محمود عزت بمثابة القضاء على الورقة الأخيرة للتنظيم الإخوانى داخل مصر.  

وأشار إلى أن الإخوانى الإرهابى محمود عزت، تم تجنيده على يد عبد الفتاح إسماعيل والذى تم إعدامه فى قضية سيد قطب، كما تم الحكم عليه قديما بـ 25 سنة سجن وخرج عام 1974 وذهب إلى لندن وعاد منها، وكان محمود عزت ومحمد بديع يسيطران على النظام العسكرى للتنظيم الإخوانى.

ولفت الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن محمود عزت  بعد عزل محمد مرسى تولى قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وأصبح المرشد الفعلى لجماعة الإخوان الإرهابية. 
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