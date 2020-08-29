غدا.. فتح باب الالتماس أمام طلاب الليسانس بكلية الآداب بجامعة القاهرة

وذلك من خلال الرابط :

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSeeuypHglo8mW6bmlewcobCvpthspp2BZ1bfD6x4K6Dyj8xNw/viewform?vc=o&c=o&w=1&flr=o

بالإضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة , وتقديم الالتماس من خلال مكاتب شؤؤن الطلاب , وسوف يتم فحص ورقة امتحان الطالب، لاكتشاف درجات لم يحصل عليها .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية انتهت يوم 25 أغسطس، وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة ، واعتمدت على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.













وأضاف الخشت : "أن عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا يقارب على حوالي 80 ألف طالب وطالبة".





وأوضح أن معظم الامتحانات جرت بنظام الامتحانات الموضوعية وراعى الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، وتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب حيث يجمع بين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية القصيرة واسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.