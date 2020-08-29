ياريتهم يبقوا زينا ويعملوا حساب لربنا.. رد قوي من الرئيس السيسي لـ المشككين وقنوات الفتنة

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على المشككين في المشروعات القومية، مؤكدا أنه في كل القومية سنجد تشكيكا وعناصر مسيئة تتحدث عن المشروعات بشكل سلبي، وفي ظل إنشاء المشروعات "كانوا بيقولوا بـ يهدوا مساجد ربنا". مشروعاتنايهدوا





وقال « السيسي » أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، "أقسم بالله أن الهدف الأساسي من كل هذه المشروعات هو مصلحة الكل وتسهيل الحركة للمواطنين".





وأضاف الرئيس السيسي، أن القنوات المسيئة تخرج بكلام افتراء وأكاذيب لا ترضي الله عز وجل ولكنهم لا يعرفون الله، مضيفا أننا كنا نُعاير بفقرنا بسبب مشاهد العشوائيات، أما الآن فنفتتح المشروعات وسعداء.





وتابع الرئيس السيسي «استغفر الله، يارب تبقوا زينا وتعملوا حساب لربنا، بعد ما خربتم الشعوب ودمرتم الأمم»، متسائلًا "هناك 77 جامعا مخالفا على حرم الترع، هو اللي عايز يهادي ربنا ويعمل البيت يسرق أرض؟".