مباراة الحسم.. سلة رجال الأهلي تواجه الجزيرة فى نصف نهائي دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، اليوم السبت مع فريق الجزيرة ،في اطار منافسات المباراة الرابعة من الدور قبل النهائي ببطولة دوري السوبر.





وخاص الفريقان 3 مواجهات في الدور قبل النهائي، فاز الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة للجزيرة لترتفع حظوظ المارد الاحمر فى الوصول الي النهائي





ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة التي تقام بملعب المقاولون من أجل خطف بطاقة التأهل للدور النهائي، فيما سيلجأ الفريقين لمباراة خامسة حال فوز الجزير بمباراة اليوم.



