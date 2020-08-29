برلمانية تهنئ المصريين بعودة صلاة الجمعة.. وتشيد بمواجهتهم لفيروس كورونا

وجهت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولجميع المصريين على النجاح الكبير الذى حققته المساجد المصرية فى أول صلاة جمعة بعد توقفها على مدى أكثر من 5 شهور بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وقالت "عازر" فى بيان لها اصدرته اليوم، لقد كنت فى قمة السعادة مثل كل المصريين الوطنيين الشرفاء بما تابعته عبر مختلف وسائل الاعلام من الالتزام الكبير من جميع المصلين بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرص كبار المسئولين من وزراء ومحافظين على اداة صلاة الجمعة مع المواطنين بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية.



