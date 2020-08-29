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برلمان

برلمانية تهنئ المصريين بعودة صلاة الجمعة.. وتشيد بمواجهتهم لفيروس كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:22 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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فريدة محمد
وجهت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولجميع المصريين على النجاح الكبير الذى حققته المساجد المصرية فى أول صلاة جمعة بعد توقفها على مدى أكثر من 5 شهور بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقالت "عازر" فى بيان لها اصدرته اليوم، لقد كنت فى قمة السعادة مثل كل المصريين الوطنيين الشرفاء بما تابعته عبر مختلف وسائل الاعلام من الالتزام الكبير من جميع المصلين بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرص كبار المسئولين من وزراء ومحافظين على اداة صلاة الجمعة مع المواطنين بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية.

كما سعدت بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة ومختلف المحافظين باشادتهم بحرص المصريين على تقدم الصفوف فى مواجهة فيروس كورونا من خلال التطبيق الحقيقى والكامل لجميع التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس اللعين.
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