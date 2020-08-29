وزير التعليم العالي يستعرض فيلما تسجيليا عن الجامعات الأهلية الجديدة بمصر

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فيلما تسجيليا عن الجامعات الأهلية فى مصر 2020.









ومن الجامعات الأهلية فى مصر، جامعة العلمين، وتبلغ مساحة المشروع 143 فدانا ومكون من 13 كلية، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة.









وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تسعى خلال السنتين القادمتين أن يصل عدد الجامعات الحكومية بها إلى 28 جامعة، و35 جامعة خاصة، و18 جامعة أهلية، بالإضافة إلى الجامعات الدولية والتكنولوجية.









وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، أن حجم المشاريع القومية بوزارة التعليم العالي وصل إلى 45 مشروعا.









وأوضح أن الجامعات التكنولوجية هى شريان جديد للتعليم الحياة الجامعية، والذي تم بـ3 جامعات خلال العام الدراسي الماضي، وسيتم عمل 6 جامعات أخرى.









وتابع: "أصبح هناك 4 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعمل بكامل كفاءتها"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في مجال التعليم لاول مرة لأكثر من 100 سنة وصل إلى 90 مليار جنيه سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة".



