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توك شو

أنا بتألم وبتعذب كل يوم.. السيسي للمحافظين: اللي مش هيعرف يتصدى للمخالفات يمشي

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:24 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ليست ضد مصالح الشعب، موضحا ضرورة أن يربط الشعب بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة.
 
وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية، أن المصريين عزموا منذ 6 سنوات بناء الدولة المصرية بمساندة جميع الأطراف، متابعا "قولتلكم إننا هنبنيها مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسي: "المحافظ أو المسئول الذي لا يستطيع التصدي للمخالفات بمنطقته عليه أن يترك مكانه". 

وتابع: "أنا بتألم وبتعذب كل يوم بسبب اللي بيحصل من المواطنين، إحنا أعدى أعاديها وكل واحد في المحافظة لازم ينفذ القانون". 
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