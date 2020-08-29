أنا بتألم وبتعذب كل يوم.. السيسي للمحافظين: اللي مش هيعرف يتصدى للمخالفات يمشي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ليست ضد مصالح الشعب، موضحا ضرورة أن يربط الشعب بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية، أن المصريين عزموا منذ 6 سنوات بناء الدولة المصرية بمساندة جميع الأطراف، متابعا "قولتلكم إننا هنبنيها مع بعض".



