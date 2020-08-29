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الرئيس السيسي: إحنا جادين فى حلمنا لبلدنا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا جادين فى حلمنا لبلدنا، وعلشان يبقى عندنا منظومة كلفتنا كتير أوى".


وتحدث الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بالإسكندرية، عن مخالفات البناء: "لما تبنى طب انت معاك رخصة لكدا؟ طب دى أرضك؟"، موضحا أنه "الآن لدينا منظومة وتلك المنظومة تستطيع أن تتابع العمل على مدى عشر سنوات سابقة".


وكان الرئيس شهد خلال افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، فيلما تسجيليا بعنوان "شريان الأمل"، يتناول ما تم إنجازه عقب الانتهاء من إنشاء محور المحمودية.


ويعد محور المحمودية محور تنمية متكاملا ومشروعا ضخما، حيث يخدم أربعة أحياء شديدة الكثافة السكانية، كما أنه يربط الأحياء الداخلية بعضها ببعض.


ويوفر محور المحمودية شريانا جديدا للحياة بالإسكندرية، كما أنه يضيف 20 كوبرى مشاة و7 كبارى علوية للسيارات لانتهاء أزمات التكدس والزحام.
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