الرئيس السيسي: إحنا جادين فى حلمنا لبلدنا.. فيديو

وكان الرئيس شهد خلال افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، فيلما تسجيليا بعنوان "شريان الأمل"، يتناول ما تم إنجازه عقب الانتهاء من إنشاء محور المحمودية.





ويعد محور المحمودية محور تنمية متكاملا ومشروعا ضخما، حيث يخدم أربعة أحياء شديدة الكثافة السكانية، كما أنه يربط الأحياء الداخلية بعضها ببعض.









ويوفر محور المحمودية شريانا جديدا للحياة بالإسكندرية، كما أنه يضيف 20 كوبرى مشاة و7 كبارى علوية للسيارات لانتهاء أزمات التكدس والزحام.