العزازي: ترعة المحمودية تحولت من مستنقع إلى شريان مروري حر.. فيديو

قال اللواء أحمد العزازي ، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، إن مشروع ترعة المحمودية ، كان يهدف لتحويل الترعة من مستنقع للمخالفات إلى شريان مروري حر ، ومحور تنموي بطول 22.1 كيلو متر .





وأضاف عزازي ، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية ، أن المشروع ينقسم إلى قطاعين ، قطاع مكشوف ، وقطاع مغطى .





وأشار إلى أنه تمت إزالة المخالفات المستوطنة بالترعة ، بعمق يصل إلى 9 متر، وعمل تدبيش لقاع الترع ، بإجمالي 1.2 مليون متر مكعب .





واوضح " العزازي" ، أنه تم تصريف شبكات صرف مياة الامطار على محور المحمودية ، بعيدا عن شبكة الصرف الصحي بالمدينة .