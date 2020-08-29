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العزازي: ترعة المحمودية تحولت من مستنقع إلى شريان مروري حر.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:41 م
اللواء أحمد العزازي
اللواء أحمد العزازي
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نورهان رأفت
قال اللواء أحمد العزازي ، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، إن مشروع ترعة المحمودية ، كان يهدف لتحويل الترعة من مستنقع للمخالفات إلى شريان مروري حر ، ومحور تنموي بطول 22.1 كيلو متر .

وأضاف  عزازي ، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الاسكندرية ، أن المشروع ينقسم إلى قطاعين ، قطاع مكشوف ، وقطاع مغطى .

وأشار  إلى أنه تمت إزالة المخالفات المستوطنة بالترعة ، بعمق يصل إلى 9 متر، وعمل تدبيش لقاع الترع ، بإجمالي 1.2 مليون متر مكعب .

واوضح " العزازي" ، أنه تم تصريف شبكات صرف مياة الامطار على محور المحمودية ، بعيدا عن شبكة الصرف الصحي بالمدينة .
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