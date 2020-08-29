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أخبار البلد

موجز السوشيال : جنش يظهر برفقة سعد سمير .. و ليلى علوي تسخر من الموجة الثانية من كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

ليلى علوي تسخر من الموجة الثانية من كورونا
سخرت الفنانة ليلى علوى من فيروس كورونا بنشرها صورة لها من أحد أفلامها القديمة و ذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

جنش ينشر صورة له برفقة سعد سمير: التيشرت عالمي
نشر محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك صورة له مع سعد سمير لاعب النادى الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

بعد تشبيهها بالخيل.. سمية الخشاب لجمهورها: شكرا على التشبيه | شاهد
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا تجمع بين صورتين، واحدة لها والأخرى لـ حصان وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين أمين تشارك جمهورها بفيديو لها من على شاطئ البحر
نشرت الفنانة نسرين أمين مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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