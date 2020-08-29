موجز السوشيال : جنش يظهر برفقة سعد سمير .. و ليلى علوي تسخر من الموجة الثانية من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:سخرت الفنانة ليلى علوى من فيروس كورونا بنشرها صورة لها من أحد أفلامها القديمة و ذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".نشر محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك صورة له مع سعد سمير لاعب النادى الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا تجمع بين صورتين، واحدة لها والأخرى لـ حصان وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت الفنانة نسرين أمين مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".