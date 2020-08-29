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فن

بعد تشبيهها بالخيل.. سمية الخشاب لجمهورها: شكرا على التشبيه | شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا تجمع بين صورتين، واحدة لها والأخرى لـ حصان وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة " شكرااا احلي فانز علي التشبيه الرائع والصوره الجميله " .


ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :


فعلا فى تشابة رائع - ملكة جمال - ايه الجمال ده


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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.


الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.


وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق
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