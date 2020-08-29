انتبهوا.. السيسي يحذر من اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن عدة دول عادت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة بشأن حول فيروس كورونا، متابعا: «أخشى أننا لو ماخدناش بالنا سوف نضطر نأخذ إجراءات احترازية أشد من المتواجدة».









وأضاف « السيسي »، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أن الدولة أثبتت نجاحها في مواجهة فيروس كورونا في بداية الأزمة، ولكن التحدي ما زال قائما.









وأوضح الرئيس السيسي، أن هناك أقل من عام حتى نستطيع معالجة الأزمة، وهذا ما أكده العلماء والمتخصصون، مؤكدا أننا لن نتوقف عن الإجراءات الوقائية، لأننا سندخل موسم المدارس والجامعات.









وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.



