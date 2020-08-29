لحماية أراضي الدولة.. برلمانية المؤتمر تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية

طالب النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى تنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حديثه اليوم، السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية فيما يتعلق بظاهرة التعدى على أراضي وأملاك الدولة.









وقال "الشريف"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن جميع المحافظين ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية عليهم البدء الفورى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، وعليهم أن يستوعبوا جميعا رسالة الرئيس السيسى وقوله: "من ليس لديه القدرة على العمل والتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة يقول ويمشى"، مؤكدا أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل الحفاظ الحقيقى على أراضى وأملاك الدولة.







