رغم تخطي الذروة.. فيروس كورونا يواصل الانتشار فى أفريقيا

فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت "اختبارًا حاسمًا" للدول وكذلك للوائح الصحة الدولية، مؤكدا أن المنظمة ستشكل لجنة من خبراء مستقلين لمراجعة اللوائح العالمية لمعرفة ما إذا كان ينبغي إجراء أي تغييرات.



