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أخبار العالم

رغم تخطي الذروة.. فيروس كورونا يواصل الانتشار فى أفريقيا

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,228,971 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  29,087 حالة وفاة وتعافى 960,926 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن إفريقيا قد تكون تخطت ذروة فيروس كورونا المستجد، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.


فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت "اختبارًا حاسمًا" للدول وكذلك للوائح الصحة الدولية، مؤكدا أن المنظمة ستشكل لجنة من خبراء مستقلين لمراجعة اللوائح العالمية لمعرفة ما إذا كان ينبغي إجراء أي تغييرات.

وأضاف تيدروس أنه حتى قبل انتشار جائحة كوفيد-19، كشفت حالات الطوارئ مثل تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عيوب في اللوائح الصحية الدولية، لافتا إلى أن :"مثل هذه الحالات الطارئة أظهرت أن "بعض عناصر اللوائح الصحية الدولية قد تحتاج إلى مراجعة - بما في ذلك الطبيعة الثنائية لآلية (التنبيه)".
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