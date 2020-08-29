النمر الأسود.. تشادويك بوسمان وصل إلى ذروة المجد والمرض في 4 سنوات

بعد حرب خاضها في أفلامه ضد الأشرار وحياته ضد سرطان القولون، توفي النجم الهوليودي تشادويك بوسمان، بطل فيلم "Black Panther" عن عمر يناهز 43 عاما بعد صراع مع سرطان القولون دام أربع سنوات وصل فيهم إلى قمة مجده الفني وذروة مرضه المميت.





أصل أفريقي





وُلِد بوسمان الأصغر بين ثلاثة أولاد في 29 نوفمبر 1976، ونشأ في أندرسون، على يد والدته، التي كانت تعمل ممرضة، وأبًا كان يعمل في مصنع نسيج، ووفقا لاختبارات الحمض النووي؛ أسلافه كانوا أشخاصًا من كريو من سيراليون، وشعب يوروبا من نيجيريا، وشعب ليمبا من سيراليون.

عندما كان صغيرًا في المدرسة الثانوية، كتب بوسمان وقدم مسرحية عن مقتل زميله في فريق كرة السلة بالرصاص، مما حول حياته نحو الفنون، حيث درس الإخراج في جامعة هوارد وأشرفت عليه فيليسيا رشاد.





مسيرة فنية





بعد انتقاله إلى نيويورك، كان بوسمان جزءًا من المسرح المحلي، وبدأ في الحصول على أدوار ضيف في عروض مثل "Law & Order" و "CSI: NY" و "ER"، بالإضافة إلى جزء منتظم من سلسلة على NBC لغز "مجهولون"، ومع ذلك جاءت أول نقلة كبيرة له عندما تم اختياره في "42" ليلعب دور جاكي روبنسون، أول رجل أسود يلعب في دوري البيسبول الرئيسي.





على الرغم من أن بوسمان لم يتحدث علنًا عن تشخيصه، فقد واصل مسيرته الفنية خلال فترة علاجه، بدءًا من لعب رمز أمريكي أسود آخر، محامي "NAACP" وقاضي المحكمة العليا المستقبلي Thurgood Marshall ، في فيلم مارشال 2017 - قبل عام من العرض الأول لفيلم "Black Panther"..





كما ظهر مؤخرًا في دراما حرب فيتنام للمخرج سبايك لي "Da 5 Bloods" ،، ومن المقرر أن يظهر هذا العام في فيلم Viola Davis "Ma Rainey's Black Bottom" ، وهو مقتبس من مسرحية August Wilson ، من إخراج جورج سي. وولف.





النمر الأسود





يعد تشاوديك اول بطل خارق ببشرة سمراء في سلسلة أفلام مارفل، حيث حطم فيلمه Black Panther الأرقام القياسية في عام 2018، وظهر بوسمان لأول مرة كشخصية ثانوية في فيلم Captain America: Civil War لعام 2016 عندما انضم إلى مارفل وقام بالتسجيل ليصبح جزءًا من السلسلة، ولسوء حظه، بعد وقت قصير من ظهوره في الفيلم، تلقى تشخيصه المرضي المدمر.





لكن هذا لم يمنع النجم من الظهور في أفلام متعددة، على الرغم من أيام التصوير الطويلة التي اشتهرت بها مجموعات الأفلام وجداول العمل الصعبة لأكبر دور له في النمر الأسود، إلا أنه تدرب على اللياقة البدنية وتعلم الكابويرا الأنغولية، وملاكمة دامبي، ومقاتل الزولو، والكاراتيه، والكونغ فو ،للدور بجانب التدريب المستمر على العديد من مشاهد القتال.





وتم تصوير أول مشهد ليلي في الفيلم، أثناء مطاردة تاجر الأسلحة، وظهر تشاوكيد وهو يرتدي قناعه وبدا مرهقا جدا وكأن أضلاعه كسرت، فهذا المشهد تطلب إطلاق النار 30 مرة على الأقل، لكن تشاوكيد كان مستمرا ويكافح مرض السرطان دون أن يعرف أحد.





مجد تاريخي





حقق بوسمان مجده الفني وإنجازه التاريخي في فيلم "النمر الأسود"، الذي حظي بثناء النقاد وحصل على إيرادات بأكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي في دور السينما في جميع أنحاء العالم، كما كان يُنظر إلى الفيلم على نطاق واسع على أنه معلم ثقافي لوجود فريق عمل من السود إلى حد كبير ومخرج أسود ، ريان كوجلر.









وكشف الفيلم أيضا إلى الأبد، الكذب الخبيث في هوليوود بأن الأفلام ذات الممثلين السود في الغالب لا تلقى نجاحا ولا تحقق إجمالي إيرادات جيدًا في الخارج.





كما كان "بلاك بانثر" أول فيلم خارق تم ترشيحه من قبل جوائز الأوسكار لأفضل فيلم، وحصل على ستة ترشيحات أخرى وفاز بثلاثة، والأهم من ذلك: "شخصية النمر الأسود"، حيث قدم بوسمان للعالم صورة لرجل أسود قوي ومدروس كان زعيم دولة أفريقية مزدهرة وبطل خارق مستعد للسباق في أي معركة شعر أنها تستحق القتال، بغض النظر عن احتمالات.





موت مفاجئ





شُخِّص بوسمان بسرطان القولون وهو في مرحلته الثالثة في عام 2016، والتي ما لبث وأن تقدمت في النهاية إلى المرحلة الرابعة قبل عام 2020.





لم يتحدث بوسمان علنًا عن إصابته بالسرطان لوسائل الإعلام. أثناء تلقيه العلاج؛ والذي تِكِوَّن من عمليات جراحية متعددة، بالإضافة إلى العلاج الكيميائي، لكنه واصل العمل وأكمل تصوير العديد من الأفلام، بما في ذلك فيلم مارشال وفيلم دا فايف بلود وقاع ريني الأسود وغيرها.





وأخيرا بعد معاناة في صمت، توفي بوسمان في منزله بسبب المضاعفات المتعلقة بسرطان القولون -الجمعة 28 أغسطس 2020- مع زوجته المغنية تايلور سيمون ليدوارد، وعائلته إلى جانبه.





قالوا عنه





كان رد الفعل على وفاة بوسمان سريعًا وعميقًا. أعرب كل من جو بايدن وكمالا هاريس ، المرشحين الديمقراطيين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ، وغيرهم من الشخصيات البارزة عن تعازيهم على تويتر.





قال كيفن فيجي ، رئيس Marvel Studios والمدير الإبداعي لشركة Marvel: "وفاة تشادويك مدمرة للغاية.. لقد كان T'Challa (اسمه في الفيلم) لدينا النمر الأسود وصديقنا العزيز. في كل مرة يخطو فيها إلى موقع التصوير ، كان يشع بالجاذبية والفرح، وفي كل مرة يظهر فيها على الشاشة، كان يخلق شيئًا لا يمحى حقًا. لقد جسد الكثير من الأشخاص الرائعين في عمله، ولم يكن أحد أفضل منه في إحياء الرجال العظماء. كان ذكيًا ولطيفًا وقويًا مثل أي شخص يصوره. الآن يأخذ مكانه بجانبهم كرمز للعصور. عائلة Marvel Studios حزينة بشدة على خسارته ، ونحن نحزن الليلة مع أسرته".





بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة والت ديزني ، بوب إيغر ، "لقد حزن قلوبنا جميعًا بسبب الخسارة المأساوية لـ Chadwick Boseman - موهبة غير عادية ، وواحدة من أكثر النفوس اللطيفة والعطاء التي قابلتها على الإطلاق. لقد جلب قوة هائلة وكرامة وعمقًا لدوره الرائد في فيلم النمر الأسود ؛ تحطيم الأساطير والقوالب النمطية ، ليصبح بطلًا طال انتظاره للملايين حول العالم ، ويلهمنا جميعًا لتحقيق حلم أكبر والمطالبة بأكثر من الوضع الراهن. نحن نحزن على كل ما كان عليه ، وكذلك كل ما كان مقدرًا له أن يكون. بالنسبة لأصدقائه والملايين من المعجبين به ، فإن غيابه عن الشاشة طغى عليه فقط غيابه عن حياتنا. كلنا في ديزني نرسل صلواتنا وتعازينا القلبية لعائلته ".